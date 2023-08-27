Футболист Карраскаль заявил, что ему всегда нравилась манера игры "Динамо"

Ранее колумбийский полузащитник выступал за московский ЦСКА

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Новичку московского "Динамо" колумбийскому полузащитнику Хорхе Карраскалю всегда нравилась манера игры бело-голубых. Об этом игрок рассказал на презентации новичков команды.

В воскресенье "Динамо" объявило о подписании контракта с 25-летним Карраскалем. С сезона-2021/22 он выступал за московский ЦСКА и стал в его составе обладателем Фонбет - Кубка России в 2023 году.

"Я очень счастлив находиться в этом клубе, сидеть рядом с вами. Меня переполняют эмоции, я готов и с нетерпением жду этих матчей на лучшем стадионе Москвы. "Динамо" - это великий клуб, мне всегда нравилась его манера игры, матчи всегда были напряженными и интересными. Очень рад и счастлив, что буду защищать цвета этого клуба", - сказал Карраскаль.

Также в воскресенье "Динамо" объявило о подписании контракта с полузащитником Луисом Чавесом. Он станет первым мексиканцем, которые сыграет в чемпионате России.

"Очень счастлив находиться здесь, были сложности, довольно долго проходил процесс. Наконец-то я приехал, рад находиться здесь и готов отстаивать честь "Динамо". Я в привилегированном положении, что нахожусь здесь в качестве первого мексиканца. Но, с другой стороны, я чувствую ответственность, потому что я первый, другие мексиканцы должны брать с меня пример и приезжать в Российскую премьер-лигу", - сказал Чавес.

"Динамо" после шести туров набрало 11 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре бело-голубые 3 сентября на выезде сыграют с "Ростовом". 29 августа в рамках группового этапа Фонбет - Кубка России "Динамо" в гостях встретится с московским "Спартаком".