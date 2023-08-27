Роман Ротенберг: Гальченюк выбрал СКА, потому что это идеальный вариант для его карьеры

По словам главного тренера СКА, американский нападающий перед переходом изучил детально тактику петербургского клуба

РЕПИНО /Ленинградская область/, 27 августа. /ТАСС/. Американский нападающий Алекс Гальченюк перешел в хоккейный клуб СКА, поскольку рассчитывает прогрессировать в петербургской команде. Об этом журналистам рассказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

"Надо сказать спасибо самому Алексу, который изучил систему нашей игры, смотрел видео, изучил детально тактику, и понял, что для него это идеальный вариант с точки зрения его развития и прогресса", - сказал Ротенберг.

В июне состав СКА пополнил канадский форвард Брендан Лайпсик. "Петербург - это культурная столица, и тому же Лайпсику давали в два раза больше денег [в другом клубе], но его супруга - актриса, уважает нашу культуру, училась мастерству по системе Станиславского. Супруга Алекса тоже любит Санкт-Петербург", - сказал Ротенберг.

Гальченюку 29 лет, в 2012 году он был выбран под общим третьим номером на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Монреаль". В прошедшем сезоне Гальченюк выступал за "Колорадо", за который провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.