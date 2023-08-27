Гендиректор "Динамо" заявил, что Карраскаль был интересен клубу до ухода Захаряна

По словам Павла Пивоварова, ключевые задачи по трансферной кампании "Динамо" решило

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" начало переговоры с колумбийским футболистом Хорхе Карраскалем до ухода Арсена Захаряна в испанский "Реал Сосьедад". Об этом на презентации новичков "Динамо" рассказал генеральный директор клуба Павел Пивоваров.

О переходе Захаряна в "Реал Сосьедад" было объявлено 19 августа. В воскресенье "Динамо" подписало контракт с Карраскалем, который ранее выступал за московский ЦСКА.

"В какой-то степени уход Арсена сильно изменил ситуацию в составе, но по Хорхе мы начали переговоры до его ухода. Хорхе нам был интересен как футболист вне зависимости от трансфера Захаряна. Конечно, с уходом Захаряна необходимость усиления этих позиций возросла, но мы рады, что нам удалось быстро эту сделку закрыть", - отметил Пивоваров.

Также в воскресенье "Динамо" объявило о подписании контракта с полузащитником Луисом Чавесом. "Не буду вдаваться в детали, но сложность трансфера Чавеса была в том, что игроку было необходимо выкупать свой контракт. Для этого мы привлекли консультантов, создавали платежную инфраструктуру, чтобы это сделать. На это ушло достаточно времени, но и Луис достаточно сделал, мы были благодарны ему за это", - рассказал Пивоваров.

"Я думаю, что у нас еще будут трансефры, но ключевые задачи по трансферной кампании мы решили. Дальше будет связано с тем, будут ли уходить игроки", - заключил генеральный директор "Динамо".

"Динамо" после шести туров набрало 11 очков и занимает четвертое место в Мир - Российской премьер-лиге. В следующем туре бело-голубые 3 сентября на выезде сыграют с "Ростовом". 29 августа в рамках группового этапа Фонбет - Кубка России "Динамо" в гостях встретится с московским "Спартаком".