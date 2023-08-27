Совет директоров "Авангарда" поставил задачу команде выиграть Кубок Гагарина

В воскресенье состоялась презентация команды на Соборной площади в Омске

ОМСК, 27 августа. /ТАСС/. Задачей омского "Авангарда" в предстоящем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги является победа в Кубке Гагарина. Об этом журналистам рассказал председатель совета директоров "Авангарда" Михаил Аверин.

Омский клуб выигрывал плей-офф КХЛ в 2021 году. Презентация команды перед наступающим сезоном прошла на Соборной площади столицы региона.

"Такое мероприятие дорогого стоит, его заслужили болельщики, спасибо Виталию Павловичу [Хоценко], - сказал Аверин. - Недавно у нас прошел совет директоров, где были поставлены все задачи. У такого клуба, как "Авангард", есть только одна цель - Кубок Гагарина".

"Не секрет, что у нас хоккейные как город, так и область, - отметил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. - Все очень ждали четыре года возвращения любимой команды. Омичи просили провести презентацию в более вместительном месте, и хоккеисты пошли им навстречу. У нас был конструктивный диалог, и все вместе пожелаем победы и в Кубке Гагарина. Сначала презентацию хотели провести на арене, но для этого вместимость в 10-12 тыс. человек маловата. На площадь же могут прийти сотни тысяч человек".

"Авангард" проводил домашние матчи на арене в Балашихе с 2018 года, с октября 2022 года команда выступает на новой арене в Омске.