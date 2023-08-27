В "Динамо" рассказали об интересе к футболисту Сазонову со стороны зарубежного клуба

Однако по словам члена совета директоров московской команды, 21-летний защитник остается игроком бело-голубых

ТАСС, 27 августа. Один из клубов ведущих зарубежных чемпионатов проявляет предметный интерес к защитнику московского "Динамо" Сабе Сазонову. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

"Есть предметный интерес к Сабе Сазонову от клуба из топ-лиги, но трансфера нет. Саба - игрок "Динамо", - сказал Гафин.

В число ведущих лиг входят чемпионаты Англии, Германии, Италии, Испании и Франции.

Сазонову 21 год. Защитник выступает за "Динамо" с 2021 года. Его контракт с московским клубом действует до лета 2024 года. В сентябре 2022 года Сазонов принял решение выступать за сборную Грузии. В составе национальной команды он провел 2 матча.