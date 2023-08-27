Китаец Яо Гуаньцзэ рассказал, что запомнит фестиваль университетского спорта навсегда

Спортсмен стал победителем соревнований по настольному теннису в составе команды Университета технологий Гуандуна

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Китайский игрок в настольный теннис Яо Гуаньцзэ навсегда запомнит поездку на Международный фестиваля университетского спорта в Екатеринбурге, так как это его первая поездка за рубеж. Об этом он рассказал ТАСС.

Яо Гуаньцзе стал победителем соревнований в составе команды Университета технологий Гуандуна

"Мы готовились два месяца к этой поездке, проходили серьезный отбор. Изначально я не должен был поехать сюда, но мой друг получил травму, и я его заменил. Это моя первая поездка за рубеж, поэтому я навсегда ее запомню. Мне очень понравился Екатеринбург, здесь все очень чисто и аккуратно, а в зале потрясающая атмосфера", - сказал Яо Гуаньцзе.

На фестивале, который завершится 31 августа, в общей сложности будет разыграно 197 комплектов медалей в 14 видах спорта, среди которых бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, дзюдо, мини-футбол, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, самбо, спортивная борьба, теннис, тхэквондо и художественная гимнастика. В соревнованиях принимают участие более 4 тыс. студентов из 36 стран.