Ферстаппен повторил рекорд "Формулы-1" по победам в гонках подряд

Ранее девять раз подряд побеждал немец Себастьян Феттель в 2013 году

ТАСС, 27 августа. Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" - Гран-при Нидерландов. Соревнования проходили на автодроме в Зандворте.

Второе место занял испанец Фернандо Алонсо из команды "Астон Мартин". Третьим стал французский пилот "Альпина" Пьер Гасли. Изначально третье место занял пилот "Ред Булл" Серхио Перес, однако мексиканец получил пять секунд штрафа за превышение скорости на пит-лейн.

Ферстаппен одержал девятую победу в сезоне подряд и повторил рекорд "Формулы-1" по этому показателю. Ранее девять раз подряд победить удавалось только немцу Себастьяну Феттелю в 2013 году. Всего на счету нидерландского пилота "Ред Булл" 11 побед в нынешнем сезоне, это четвертый результат в истории. В 2022 году Ферстаппен одержал 15 побед, по 13 побед у Феттеля (2013 год) и немца Михаэля Шумахера (2004 год).

Нидерландский пилот продолжает лидировать в зачете пилотов с 339 очками. Вторым идет Перес (201), тройку лучших замыкает Алонсо (168). В Кубке конструкторов лидирует "Ред Булл" (540). В тройке лидеров также находятся "Мерседес" (255) и "Астон Мартин" (215).

Следующий этап пройдет в Италии с 1 по 3 сентября.