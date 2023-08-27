Федерация хоккея России запретила Федотову выступать за ЦСКА в КХЛ до 1 января 2024 года

Ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала вратаря ЦСКА до конца года

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Российский вратарь Иван Федотов по решению Федерации хоккея России (ФХР) сможет выступать за московский ЦСКА в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) начиная с 1 января 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в ФХР.

"Федерация хоккея России одобрила заявку ЦСКА на хоккеиста Ивана Федотова. Однако в настоящий момент голкипер не может играть за московских армейцев, так как на него наложена дисквалификация Международной федерации хоккея (IIHF) до 1 января 2024 года. После ее истечения или решения дисциплинарного комитета о снятии санкций Федотов может выступать за ЦСКА", - говорится в заявлении.

23 августа глава IIHF Люк Тардиф заявил ТАСС, что организация готова применить к ЦСКА дисциплинарные санкции, если 1 сентября Федотов примет участие в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ против казанского "Ак Барса". 14 августа Международная федерация хоккея признала действительным контракт Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" на сезон-2023/24. Федотов был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ, дисквалификация вступит в силу с 1 сентября. В связи с нарушением правил IIHF на ЦСКА наложен годичный запрет на международные трансферы. В случае нарушения санкций, согласно регламенту, Федерация хоккея России (ФХР) подвергнется штрафу в размере от 5 тыс. до 150 тыс. швейцарских франков, ЦСКА будет запрещено осуществлять международные трансферы на срок от трех месяцев до двух лет, Федотов не сможет принимать участие в международных турнирах на срок от одного до трех лет.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", который был заключен перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. Позднее в Федерации хоккея России сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта. 18 августа ФХР направила в IIHF апелляцию, поданную ЦСКА с целью оспорить решение организации.