В "Динамо" заявили, что продвижения по продлению контракта с футболистом Тюкавина нет

Действующее соглашение форварда с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года

ТАСС, 27 августа. Продвижения в вопросе продления контракта нападающего Константина Тюкавина с московским футбольным клубом "Динамо" пока нет. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

6 августа агент Тюкавина Алексей Сафонов сообщил "Спорт-Экспрессу", что "Динамо" сделало игроку предложение о новом контракте.

"Продвижения нет. Мы сделали предложение, ждем ответ от стороны футболиста", - сказал Гафин.

Тюкавину 21 год, он является воспитанником "Динамо", за основную команду выступает с января 2021 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне футболист провел восемь матчей во всех турнирах, забив три мяча и отдав две голевые передачи.