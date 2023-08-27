Тренер "Рубина" из Ялты назвал принципиальным первый матч с "Севастополем" во Второй лиге

"Рубин" в воскресенье одержал победу со счетом 2:1

ЯЛТА, 27 августа. /ТАСС/. Крымское дерби между футбольными командами "Рубин" из Ялты и "Севастополь" в рамках Леон - Второй лиги было принципиальным. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал тренер "Рубина" Алексей Грачев.

Встреча завершилась победой "Рубина" со счетом 2:1.

"Матч принципиальный, потому что две команды всего лишь вышло, подали заявку на выступление [во Второй лиге чемпионата России]. Мы территориально близко находимся, мы привлекаем болельщиков, привлекаем и местом в турнирной таблице, конечно, принципиальность есть", - сказал Грачев.

Говоря об отличии встреч между клубами во Второй лиге и в чемпионате Крыма, Грачев отметил накал матча. "Атлетизм и физическая форма игроков выше, выше немного сам темп игры, больше единоборств. Игрок понимает, что не надо обращаться к судье, не надо валяться, и, наконец, наши игроки поймут, что надо вставать и помогать своей команде, это долго доходит, но мы к этому придем. Это не агрессия, это темперамент чуть выше", - сказал тренер.

Он добавил, что, несмотря на то что команда неоднократно встречалась с "Севастополем" в матчах крымского чемпионата, волнение перед игрой присутствовало.

"Севастополь" и "Рубин" выступают в первой подгруппе первой группы дивизиона Б Второй лиги. "Рубин" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 11 очков, "Севастополь" с 7 очками идет пятым.