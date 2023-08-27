"Ребята счастливы". В Москве прошел Кубок Китая и России по бейсболу

Победителем турнира стала китайская молодежная сборная

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Кубок Китая и России по бейсболу с участием молодежных сборных обеих стран прошел в Москве. Для российских игроков он имел особое значение - пандемия коронавируса и последующее политически мотивированное отстранение сборных надолго оставили их без международной практики.

Турнир прошел с 25 по 27 августа на "Русстар Арене" в рамках перекрестных Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта. В нем принимали участие молодежная сборная Китая и две команды России - до 19 и до 24 лет.

В финале соревнований сборная России (игроки до 24 лет) уступила китайским спортсменам со счетом 2:3.

"У наших ребят давно не было международных соревнований, поэтому этот турнир был очень важен для получения практики, - сказал тренер россиян Сергей Максин. - Одно дело - играть в родных стенах, другое - выехать на зарубежные соревнования. Ребята очень довольны и счастливы, что у них появилась возможность сыграть с китайцами. Они очень переживали, нервничали, настраивались, но еще по ходу первого матча поняли, что способны показать хороший результат".

Первая игра команд на турнире завершилась в пользу россиян - 3:1. "Раньше команда выступала в первенстве Европы, в различных турнирах, - отметил Максин. - Сейчас подобной практики очень не хватает, потому что ребята играют только между собой и уже знают сильные и слабые стороны друг друга, становится скучно. Чтобы прогрессировать и развиваться, надо играть с более сильными командами".

Китайская сторона надеется на ответный визит российских команд в ближайшее время. "Соревнования организованы отлично, - сказал тренер сборной Китая Хань Гоцзюнь. - Матчи состоялись в рамках развития китайско-российских отношений в области спорта, и мы приглашаем российские команды приехать в Китай. Уровень игры российской команды высокий, такие матчи позволяют обмениваться опытом, тактическими знаниями. Поэтому хотелось бы провести побольше игр".

Курс на Азию

Главный тренер сборных Приморского края Владимир Саранчук отметил, что китайская сборная по бейсболу впервые сыграла в России. "Прежде мы играли только на их территории, - отметил он. - Им было нелегко, я их понимаю. Тяжело играть не следующий день после перелета. Я сталкиваюсь с той же проблемой, когда прилетаю на всероссийские соревнования в Москву - у меня команда засыпает".

Собеседник агентства считает, что российскому бейсболу стоит активнее сотрудничать с представителями азиатского региона. "Азия широко представлена в бейсболе, поэтому это направление нам надо развивать, - сказал Саранчук. - Ездить в Азию удобнее, чем на Кубу или в Венесуэлу, там много команд и турниров".

"С учетом пандемии мы далеко откатились, - добавил он. - У нас есть поколение спортсменов, которые выступали только на всероссийских соревнованиях. И это дает о себе знать - за рубежом и уровень бейсбола высокий, и подход, и сейчас мы начинаем отставать, чувствуем, что нам не хватает международного опыта. Кто-то может сказать, что вокруг санкции, а тут мы с американской игрой. Но если так рассуждать, то можно вообще без спорта остаться - по той же логике мы должны отказаться от английского футбола, канадского хоккея и американского баскетбола. Нет смысла политизировать эту историю".

Распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах было подписано президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2022 года.