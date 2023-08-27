27 августа, 18:16
Летние олимпийские виды спорта

Умер олимпийский чемпион 1988 года по фехтованию Анвар Ибрагимов

Яковлев Александр/ Фотохроника ТАСС
Анвар Ибрагимов на соревнованиях в 1986 году
© Яковлев Александр/ Фотохроника ТАСС

Ему было 57 лет

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Олимпийский чемпион 1988 года в командных соревнованиях на рапирах Анвар Ибрагимов умер на 58-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

"Федерация фехтования России с прискорбием сообщает, что ушел из жизни заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский чемпион по фехтованию на рапирах, заслуженный тренер России Анвар Камилевич Ибрагимов. Выражаем глубокие соболезнования родным, друзьям, ученикам и коллегам Анвара Камилевича. Светлая память", - говорится в заявлении.

На счету Ибрагимова также серебро и бронза чемпионатов мира. Его сын Камиль Ибрагимов является двукратным чемпионом мира и Европы в командных соревнованиях саблистов. 

Теги:
Летние олимпийские виды спорта
© Информационное агентство ТАСС
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