"Спартак" впервые с 2015 года выиграл Кубок мэра Москвы по хоккею

В финале красно-белые обыграли ЦСКА

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 3:1 обыграл столичный ЦСКА в финальном матче Кубка мэра Москвы по хоккею. Встреча прошла на арене "Мегаспорт".

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Бурмистров (20-я минута), Александр Хохлачев (57) и Максим Цыплаков (58). У проигравших отличился Владислав Каменев (34).

В матче за третье место московское "Динамо" со счетом 5:2 обыграло подмосковный "Витязь". В игре за пятое место китайский "Куньлунь Ред Стар" оказался сильнее хабаровского "Амура" (4:3 по буллитам).

ЦСКА потерпел первое поражение в предсезонных матчах в текущем году. Ранее красно-синие одержали четыре победы подряд. "Спартак" выиграл все семь предсезонных встреч.

Предсезонный Кубок мэра Москвы проводится с 2008 года. Рекордсменом по количеству побед является "Динамо", выигрывавшее трофей семь раз. "Спартак" занял первое место в третий раз, ранее красно-белые побеждали в 2009 и 2015 годах. В 2022 году победителем Кубка мэра Москвы стал ЦСКА.

Регулярный чемпионат Фонбет - Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/23 начнется 1 сентября матчем между ЦСКА и казанским "Ак Барсом".