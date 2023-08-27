27 августа, 18:57
Футбол в России

"Локомотив" обыграл "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

Дмитрий Феоктистов/ ТАСС
Игроки "Локомотива"
© Дмитрий Феоктистов/ ТАСС

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников

ТАСС, 27 августа. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 1:0 на выезде обыграл "Сочи" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт".

Мяч на 56-й минуте забил Максим Глушенков.

В стартовый состав "Локомотива" вернулся нападающий Артем Дзюба. Он сделал голевую передачу. Форвард пропустил два предыдущих матча чемпионата из-за повреждения.

"Локомотив" прервал серию из трех матчей без побед в чемпионате (одно поражение, две ничьих). Столичная команда набрала девять очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. "Сочи" с шестью очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре "Локомотив" примет калининградскую "Балтику", "Сочи" на выезде сыграет с "Оренбургом". Обе встречи пройдут 3 сентября. Также на следующей неделе командам предстоит провести матчи Фонбет - Кубка России. "Локомотив" 30 августа в гостях сыграет с "Ростовом", "Сочи" в этот же день примет московский ЦСКА.

В другом матче воскресенья самарские "Крылья Советов" дома обыграли "Балтику" со счетом 2:1.

Чемпионат России по футболу сезона-2023/24

1

"Краснодар"

6

4

2

0

14

9

2

7

2

"Зенит"

6

4

1

1

13

14

5

9

3

"Урал"

6

4

1

1

13

8

7

1

4

"Крылья Советов"

6

3

2

1

11

14

9

5

5

"Динамо"

6

3

2

1

11

13

11

2

6

ЦСКА

6

3

1

2

10

13

9

4

7

"Спартак"

6

3

1

2

10

12

10

2

8

"Локомотив"

6

2

3

1

9

10

9

1

9

"Ахмат"

6

2

1

3

7

9

8

1

10

"Пари НН"

6

2

1

3

7

3

5

-2

11

"Ростов"

6

2

1

3

7

7

12

-5

12

"Сочи"

6

2

0

4

6

8

8

0

13

"Рубин"

6

1

3

2

6

8

13

-5

14

"Факел"

6

1

1

4

4

5

10

-5

15

"Балтика"

6

1

0

5

3

4

10

-6

16

"Оренбург"

6

0

2

4

2

4

13

-9

  

Теги:
Российский футбол
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