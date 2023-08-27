"Локомотив" обыграл "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников

ТАСС, 27 августа. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 1:0 на выезде обыграл "Сочи" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт".

Мяч на 56-й минуте забил Максим Глушенков.

В стартовый состав "Локомотива" вернулся нападающий Артем Дзюба. Он сделал голевую передачу. Форвард пропустил два предыдущих матча чемпионата из-за повреждения.

"Локомотив" прервал серию из трех матчей без побед в чемпионате (одно поражение, две ничьих). Столичная команда набрала девять очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. "Сочи" с шестью очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре "Локомотив" примет калининградскую "Балтику", "Сочи" на выезде сыграет с "Оренбургом". Обе встречи пройдут 3 сентября. Также на следующей неделе командам предстоит провести матчи Фонбет - Кубка России. "Локомотив" 30 августа в гостях сыграет с "Ростовом", "Сочи" в этот же день примет московский ЦСКА.

В другом матче воскресенья самарские "Крылья Советов" дома обыграли "Балтику" со счетом 2:1.