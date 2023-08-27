"Локомотив" обыграл "Сочи" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 27 августа. Московский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 1:0 на выезде обыграл "Сочи" в матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Фишт".
Мяч на 56-й минуте забил Максим Глушенков.
В стартовый состав "Локомотива" вернулся нападающий Артем Дзюба. Он сделал голевую передачу. Форвард пропустил два предыдущих матча чемпионата из-за повреждения.
"Локомотив" прервал серию из трех матчей без побед в чемпионате (одно поражение, две ничьих). Столичная команда набрала девять очков и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. "Сочи" с шестью очками располагается на 12-й строчке.
В следующем туре "Локомотив" примет калининградскую "Балтику", "Сочи" на выезде сыграет с "Оренбургом". Обе встречи пройдут 3 сентября. Также на следующей неделе командам предстоит провести матчи Фонбет - Кубка России. "Локомотив" 30 августа в гостях сыграет с "Ростовом", "Сочи" в этот же день примет московский ЦСКА.
В другом матче воскресенья самарские "Крылья Советов" дома обыграли "Балтику" со счетом 2:1.
1
"Краснодар"
6
4
2
0
14
9
2
7
2
"Зенит"
6
4
1
1
13
14
5
9
3
"Урал"
6
4
1
1
13
8
7
1
4
"Крылья Советов"
6
3
2
1
11
14
9
5
5
"Динамо"
6
3
2
1
11
13
11
2
6
ЦСКА
6
3
1
2
10
13
9
4
7
"Спартак"
6
3
1
2
10
12
10
2
8
"Локомотив"
6
2
3
1
9
10
9
1
9
"Ахмат"
6
2
1
3
7
9
8
1
10
"Пари НН"
6
2
1
3
7
3
5
-2
11
"Ростов"
6
2
1
3
7
7
12
-5
12
"Сочи"
6
2
0
4
6
8
8
0
13
"Рубин"
6
1
3
2
6
8
13
-5
14
"Факел"
6
1
1
4
4
5
10
-5
15
"Балтика"
6
1
0
5
3
4
10
-6
16
"Оренбург"
6
0
2
4
2
4
13
-9