Федоров прокомментировал информацию, связанную с регистрацией контракта Федотова в ФХР

Федерация хоккея России запретила вратарю выступать за ЦСКА в КХЛ до 1 января 2024 года

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Московский ЦСКА не располагает информацией о решении Федерации хоккея России (ФХР) в отношении вратаря Ивана Федотова. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер ЦСКА Сергей Федоров, отвечая на вопрос корр. ТАСС.

В воскресенье в ФХР ТАСС сообщили, что Федотов сможет выступать за московский ЦСКА в матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с 1 января 2024 года.

"На сайте ФХР информации о Федотове не было. Раз ее нет, то информации такой не существует", - сказал Федоров.

Он также оценил игру Федотова, который провел первый полноценный матч на Кубке мэра Москвы. "Я очень рад за него, что он сыграл весь матч, особенно с такой быстрой командой, как "Спартак". Это не моя зона ответственности по поводу его будущего, тем более что у меня другая информация", - ответил Федоров на вопрос, как вратарь сможет готовиться в течение сезона, если не сыграет в КХЛ.

23 августа глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил ТАСС, что организация готова применить к ЦСКА дисциплинарные санкции, если 1 сентября Федотов примет участие в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ против казанского "Ак Барса". 14 августа IIHF признала действительным контракт Федотова с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" на сезон-2023/24. Федотов был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ, дисквалификация вступит в силу с 1 сентября. В связи с нарушением правил IIHF на ЦСКА наложен годичный запрет на международные трансферы. В случае нарушения санкций, согласно регламенту, ФХР подвергнется штрафу в размере от 5 тыс. до 150 тыс. швейцарских франков, ЦСКА будет запрещено осуществлять международные трансферы на срок от трех месяцев до двух лет, Федотов не сможет принимать участие в международных турнирах на срок от одного до трех лет.

8 июля КХЛ зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в НХЛ заявили, что соглашение является нарушением его годового контракта с "Филадельфией", который был заключен перед тем, как игрока призвали на военную службу. В "Филадельфии" убеждены, что контракт остается в силе на сезон-2023/24. Позднее в ФХР сообщили, что будут настаивать на строгом соблюдении правил IIHF в вопросе подписания контракта. 18 августа ФХР направила в IIHF апелляцию, поданную ЦСКА с целью оспорить решение организации.