Жамнов заявил, что "Спартаку" предстоит много работы после победы на Кубке мэра Москвы

В воскресенье красно-белые обыграли ЦСКА в финале турнира

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Игрокам столичного "Спартака" предстоит сделать еще много работы для успешного выступления в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), несмотря на победу в Кубке мэра Москвы. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

В воскресенье "Спартак" в финальном матче Кубка мэра Москвы обыграл московский ЦСКА со счетом 3:1. Красно-белые выиграли все семь предсезонных матчей в текущем году.

"Нам предстоит еще много работы. То, что они выигрывают, это молодцы. Но тот, кто считает, что у нас все хорошо, это не так", - сказал Жамнов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Главный тренер "Спартака" воздержался от ответа на вопрос о том, кто станет капитаном команды в новом сезоне КХЛ. "Все узнаете перед первым матчем", - добавил Жамнов.

В первом матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" 2 сентября примет "Куньлунь Ред Стар".