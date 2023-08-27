27 августа, 19:11
Хоккей в России

Жамнов заявил, что "Спартаку" предстоит много работы после победы на Кубке мэра Москвы

Сергей Фадеичев/ ТАСС
Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов
© Сергей Фадеичев/ ТАСС

В воскресенье красно-белые обыграли ЦСКА в финале турнира

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Игрокам столичного "Спартака" предстоит сделать еще много работы для успешного выступления в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), несмотря на победу в Кубке мэра Москвы. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

В воскресенье "Спартак" в финальном матче Кубка мэра Москвы обыграл московский ЦСКА со счетом 3:1. Красно-белые выиграли все семь предсезонных матчей в текущем году.

"Нам предстоит еще много работы. То, что они выигрывают, это молодцы. Но тот, кто считает, что у нас все хорошо, это не так", - сказал Жамнов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Главный тренер "Спартака" воздержался от ответа на вопрос о том, кто станет капитаном команды в новом сезоне КХЛ. "Все узнаете перед первым матчем", - добавил Жамнов.

В первом матче регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" 2 сентября примет "Куньлунь Ред Стар". 

Теги:
Хоккей в РоссииЖамнов, Алексей Юрьевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация