Жамнов заявил, что хоккеист "Спартака" Талалуев не смог сыграть с ЦСКА из-за микротравмы

Красно-белые в воскресенье стали победителями Кубка мэра Москвы, победив в финале армейцев

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Нападающий столичного "Спартака" Илья Талалуев не смог сыграть с ЦСКА в финале Кубка мэра Москвы по хоккею из-за микротравмы. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов.

Талалуев сыграл первый матч турнира с "Витязем" (3:2) и пропустил оставшиеся две игры. "Спартак" стал победителем соревнований, обыграв в финале ЦСКА (3:1).

"У Талалуева микротравма. Я знаю его все стороны, что он может прогрессировать", - сказал Жамнов.

Главный тренер "Спартака" также высказал мнение о перспективах воспитанника красно-белых Максима Цыплакова, который забросил шесть шайб и стал лучшим снайпером команды в межсезонье. "Я знаю Цыплакова очень давно, так как в организации клуба я сам давно. Я знаю его сильные и слабые стороны, говорил с ним, где он может усилить свою игру, а где от чего-то избавиться, чтобы больше приносить пользы команде. Его игрой я не удивлен, я знаю его потенциал, чего от него ждать и что от него требовать", - подчеркнул Жамнов.

Свой первый матч в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге "Спартак" проведет дома 2 сентября с "Куньлунь Ред Стар".