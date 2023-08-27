Хохлачев считает, что победы в межсезонье должны добавить уверенности "Спартаку" в КХЛ

Московский хоккейный клуб выиграл все семь матчей межсезонья

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Победы во всех матчах межсезонья должен положительно сказаться на уверенности игроков московского "Спартака" перед новым сезоном Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал нападающий красно-белых Александр Хохлачев.

"Спартак" одержал победы во всех семи играх межсезонья. В воскресенье красно-белые в финале Кубка мэра Москвы обыграли ЦСКА, Хохлачев забросил победную шайбу.

"Понятно, что всегда приятно выигрывать, выиграли турнир. Хорошо поработали на предсезонном этом этапе, сейчас это надо забыть и готовиться к сезону, - сказал Хохлачев. - Мы выиграли все предсезонные матчи, это добавит нам уверенности. Я думаю, ребята все понимают, что у нас собралась хорошая команда, это придало уверенности, на ней мы войдем в новый сезон".

Хохлачев рассказал о победной шайбе в финале Кубка мэра Москвы. "Там все две минуты возили в большинстве, и так получилось, что я выехал, бросил, забил. Спокойно один выехал и просто расстрелял ворота. Ни при чем тут вратарь (Ивана Федотова - прим. ТАСС) - я просто попал, было два метра до ворот", - подчеркнул он.

Форвард объяснил, почему игроки "Спартака" не стали трогать Кубок мэра Москвы. "Не буду раскрывать все наши секреты, поэтому просто скажу: так решили все вместе и тренерский штаб, что не будем трогать и все. Решили после матча, когда выиграли. Если бы не было договоренности, не знаю, не думал о том, подойду или нет", - отметил он.

Первый матч в КХЛ "Спартак" проведет дома 2 сентября с "Куньлунь Ред Стар".