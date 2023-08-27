Хоккеист ЦСКА Каменев считает, что не стоит сильно переживать из-за проигрыша "Спартаку"

В воскресенье армейцы проиграли красно-белым в финале Кубка мэра Москвы

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Хоккеистам ЦСКА не стоит близко к сердцу принимать поражение в финале Кубка мэра Москвы от столичного "Спартака". Такое мнение журналистам высказал нападающий ЦСКА Владислав Каменев.

В воскресенье ЦСКА проиграл в финале Кубка мэра Москвы "Спартаку" со счетом 1:3, потерпев первое поражение в предсезонных матчах.

"Я не расстроился - самые главные победы надо одерживать в конце сезона, мы будем к этому стремиться, а этот турнир дает возможность какие-то наработки сделать перед сезоном. Не стоит этот турнир принимать близко к сердцу. 1 сентября начинаем новые соревнования", - сказал Каменев.

"У нас много удалений было, это во-первых. Во-вторых, мы большинство свое не забили, хотя у нас были моменты, могли реализовать. А так, в концовке пропустили голы - хорошие броски получились, хорошо попали. Но игра была равной, я считаю", - подчеркнул Каменев.

Хоккеист также оценил уровень "Спартака". "Если честно, я уже и не помню "Спартак" в прошлом сезоне. Ребята побыстрее стали, помастеровитее, хорошо смотрелись в первом периоде сегодня, побыстрее нас были. Не хватало нам движения, потому что вчера такой полувыходной был и утром не катались сегодня. Но ничего страшного, в сезоне будет все по-другому", - подытожил Каменев.

Первый матч нового сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА проведет 1 сентября против казанского "Ак Барса".