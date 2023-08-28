Белорусские футболисты выиграли международный юношеский турнир памяти Ю. А. Морозова

Соревнования прошли в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Сборная Белоруссии по футболу со счетом 5:0 обыграла казахстанский "Кайрат" в финале международного турнира памяти Ю. А. Морозова в Санкт-Петербурге. В соревнованиях принимали участие игроки 2008 года рождения.

В матче за третье место "Зенит" в серии пенальти обыграл сборную России. Пятое место на турнире занял бразильский "Интернасьонал", шестое - сербская "Црвена Звезда", седьмое - бразильский "Сантос", восьмое - турецкий "Фенербахче".

Лучшим вратарем турнира стал Руслан Пичиенко из сборной России, лучшим защитником - игрок "Зенита" Тимофей Хотулев. Лучшим полузащитником был признан игрок сборной Белоруссии Сергей Живушко, лучшим нападающим - Дастан Сатпаев из "Кайрата".

"Поздравляю всех участников с окончанием турнира, на котором вы проявили все самые лучшие качества. Мы благодарим вас за тот футбол, который вы показали. За отношение друг к другу и зрителям. Вы были примером во многом. Мы будем с нетерпением ждать ваши команды на следующем турнире", - сказал директор центра повышения квалификации тренеров академии "Зенита" Сергей Морозов.

Международный юношеский турнир проводится в Санкт-Петербурге с 2006 года. Юрий Морозов в качестве тренера был бронзовым призером Олимпиады 1976 года, серебряным призером чемпионата Европы 1988 года, бронзовым призером чемпионата СССР 1980 года, бронзовым призером чемпионата России 2001 года. Также он был кавалером ордена Дружбы народов.