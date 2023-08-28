US Open - последний в сезоне турнир Большого шлема - стартует в понедельник в Нью-Йорке

Соревнования продлятся до 10 сентября, их общий призовой фонд составит $65 млн

ТАСС, 28 августа. Последний в сезоне турнир Большого шлема - US Open - начнется в Нью-Йорке, свои первые матчи в понедельник проведут 10 российских теннисистов. Также вступит в борьбу серб Новак Джокович, в случае победы в игре первого круга он по итогам турнира вновь возглавит рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

На данный момент Джоковича и первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в мировом рейтинге разделяют 20 очков. Из-за отказа проходить вакцинацию Джокович не выступал на US Open с 2021 года - тогда он в финале уступил россиянину Даниилу Медведеву. Таким образом, у серба нет рейтинговых очков, которые ему надо было бы защищать на турнире. При этом 20-летний Алкарас - действующий победитель US Open - будет вынужден защищать 2 000 очков. 36-летнему Джоковичу будет достаточно выиграть матч первого круга против француза Александра Мюллера, чтобы вернуть себе звание первой ракетки мира. Сербский теннисист возглавлял мировой рейтинг рекордные 389 недель. Также в понедельник первые матчи проведут трое россиян: Аслан Карацев сыграет с чехом Иржи Легечкой, Роман Сафиуллин - с итальянцем Марко Чеккинато, Павел Котов - с австралийцем Ринки Хиджикатой.

Алькарас начнет защиту титула во второй соревновательный день, его соперником по первому кругу станет немец Доминик Кёпфер. В одной половине турнирной сетки с первой ракеткой мира находятся четверо россиян - Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Александр Шевченко. Они также проведут матчи первого круга во второй соревновательный день. Если 22-летний Шевченко в 2023 году только начал регулярно играть в основной сетке турниров Большого шлема, то с именами других трех спортсменов связаны основные достижения мужского отечественного тенниса последних пяти лет. Форма всех трех теннисистов перед US Open вызывает вопросы. Третья ракетка мира Медведев летом впервые вышел в полуфинал Уимблдона, но затем на турнирах серии "Мастерс" в канадском Торонто и американском Цинциннати не выглядел убедительно - испытывал проблемы с первой подачей, делал много двойных и невынужденных ошибок при розыгрыше важных очков. Выступление на US Open Медведев начнет матчем против венгра Аттилы Балажа.

Рублев 23 июля выиграл проводящийся на грунтовом покрытии турнир ATP в шведском Бостаде, однако на последующих турнирах на покрытии "хард" не показал хороших результатов. На турнирах серии "Мастерс" в Канаде и США он проиграл в первых же матчах. Примечательно, что его первым соперником на US Open станет финн Эмиль Руусувуори, которому он 16 августа проиграл на соревнованиях в Цинциннати. На данный момент Рублев занимает восьмое место в рейтинге ATP, он восемь раз выходил в четвертьфинал турниров Большого шлема, но пока ни разу не смог преодолеть эту стадию. На US Open он может в четвертьфинале встретиться с Медведевым, а с Хачановым - в матче четвертого круга.

Хачанов провел сильное начало сезона - впервые вышел в полуфинал Australian Open, в июне впервые с октября 2019 года попал в первую десятку рейтинга ATP. Однако после Roland Garros испытывал проблемы со здоровьем и снялся с Уимблдона из-за стрессового перелома. К соревнованиям спортсмен вернулся только на турнире в Цинциннати, но выступил там только в парном разряде, снявшись с одиночного. Соперником 11-й ракетки мира по первому кругу US Open станет американец Майкл Ммо. В случае удачного выступления на соревнованиях Хачанов сохраняет шансы на попадание на ноябрьский Итоговый турнир ATP, в котором участвуют восемь игроков с наибольшим количеством очков за сезон. Пока участие в нем себе обеспечили только Алькарас, выигравший Уимблдон, и Джокович, ставший победителем двух других турниров Большого шлема. Высокие шансы на участие в Итоговом турнире ATP сохраняет Медведев, идущий третьим в чемпионской гонке. Более зыбкое положение у Рублева - шестое место.

Во вторник матч первого круга против аргентинца Факундо Диаса Акосты проведет Джон Изнер. Ранее 38-летний американец заявил, что завершит карьеру после US Open. Изнер является победителем 16 турниров ATP, а в 2018 году входил в первую восьмерку мирового рейтинга. В историю тенниса он вошел как участник самого продолжительного матча. В 2010 году в первом круге Уимблдона Изнер обыграл француза Николя Маю со счетом 6:4, 3:6, 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 70:68 за 11 часов 5 минут. Матч шел три игровых дня, в память о нем на 18-м корте Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета была установлена мемориальная табличка. С тех пор правила розыгрыша пятых сетов на турнирах Большого шлема изменились, так что шансов на то, что этот рекорд будет превзойден, немного.

Соревнования среди женщин

Как и Изнер, специальное приглашение от организаторов получили две бывшие первые ракетки мира - семикратная победительница турниров Большого шлема 43-летняя американка Винус Уильямс и победительница Australian Open 2018 года 33-летняя датчанка Каролин Возняцки, завершившая карьеру три года назад, а летом объявившая о возвращении к соревнованиям. В первый соревновательный день Возняцки встретится с россиянкой Татьяной Прозоровой, попавшей в основную сетку через квалификацию. Для 19-летней спортсменки US Open станет дебютным турниром Большого шлема. В эту же часть сетки попали две другие перспективные российские спортсменки - 16-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Элина Аванесян. Соперницей первой станет австралийка Оливия Гадеки, второй - француженка Ализе Корне.

В понедельник в борьбу также вступят четыре россиянки: Вероника Кудерметова сыграет с американкой Бернардой Перой, Анна Калинская - с представительницей Чехии Катериной Синяковой, Маргарита Бетова (в девичестве - Гаспарян) - с британкой Юрико Миядзаки, Камилла Рахимова - с олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич из Швейцарии. По традиции соревнования откроет матч с участием действующей победительницы турнира - первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши сыграет со шведкой Ребеккой Петерсон.

Уильямс во второй соревновательный день сыграет с бельгийкой Грет Миннен, заменившей снявшуюся с соревнований из-за травмы испанку Паолу Бадосу. В это же день 38-летняя россиянка Вера Звонарева сыграет с бельгийкой Яниной Викмайер, попавшей в основную сетку как лаки-лузер. Звонарева, ранее занимавшая второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации и дважды игравшая в финалах турниров Большого шлема в одиночном разряде, для попадания в основную сетку US Open выиграла квалификацию. При этом спортсменка не отдала соперницам ни одного сета.

Во вторник свой первый матч проведет еще одна опытная российская теннисистка - 32-летняя Анастасия Павлюченкова, ее соперницей станет американка Фиона Кроули. Во второй соревновательный день матчи проведут пять россиянок: первая ракетка страны Дарья Касаткина встретится с представительницей США Алисией Паркс, Анастасия Потапова - с датчанкой Кларой Таусон, Екатерина Александрова - с канадкой Лейлой Фернандес, Людмила Самсонова - с американкой Клэр Лью, Анна Блинкова - с британкой Джоди Беррейдж. В этой же половине сетки находится вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, она первый матч проведет против представительницы Бельгии Марины Заневской. Если Соболенко выиграет турнир или покажет лучший результат, чем Свёнтек, то впервые в карьере возглавит мировой рейтинг.

О турнире

Соревнования завершатся 10 сентября. Они проводятся на покрытии "хард", их призовой фонд составит $65 млн. Победители турнира в одиночном разряде получат по $3 млн, финалисты - по $1,5 млн. Из-за ситуации на Украине теннисисты из России и Белоруссии выступают на соревнованиях в нейтральном статусе.

US Open проводится с 1881 года, первый турнир прошел на травяных кортах в городе Ньюпорт (штат Род-Айленд). Через три года соревнования были перенесены в Нью-Йорк и с тех пор неизменно проходят в этом городе.

С 1968 года турнир носит открытый статус. С тех пор чаще других в мужском одиночном разряде побеждали швейцарец Роджер Федерер и американцы Джимми Коннорс и Пит Сампрас. Каждый из них выигрывал турнир по пять раз. В 2000 году чемпионом стал россиянин Марат Сафин, победивший в финале Сампраса. В 2021 году Медведев в решающем матче обыграл Джоковича. Среди женщин по шесть побед у американок Серены Уильямс и Крис Эверт. Из россиянок US Open выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).