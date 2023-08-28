Барков считает, что матчи плей-офф Молодежной хоккейной лиги по уровню не уступают ВХЛ

Главный тренер молодежной команды "Спартака" считает, что это связано с игрой за команды МХЛ хоккеистов, которые выступают в КХЛ

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Некоторые игры плей-офф Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) по своему накалу и содержанию не уступают матчам Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). Такое мнение ТАСС высказал главный тренер молодежной команды "Спартака" Александр Барков.

Действующим победителем плей-офф МХЛ является нижегородская "Чайка".

"Прогресс в развитии МХЛ есть. Особенно когда идет плей-офф, и туда приходят хоккеисты, которые играли в Континентальной хоккейной лиге и ВХЛ. У нас в плей-офф такие игроки, которые выступали в "Химике" и "Спартаке", у соперников были полные составы, - сказал Барков. - Получались игры высокого уровня. Думаю, если команды играют в таких составах, имея всех лучших по своему возрасту, матчи получаются выше среднего уровня ВХЛ".

Барков рассказал, чего он пытается добиться от хоккеистов своей команды. "Хоккей - достаточно консервативный вид спорта, но есть нюансы: та же тактика, где есть два-три варианта, и так играют все команды. И вопрос в том, как каждый игрок индивидуально выполняет тактическую задачу, насколько он способен внести свой креатив при выполнении этого задания. Я бы хотел, чтобы моя команда играла так, чтобы хоккеисты включались в этот процесс и с креативом выполняли мои требования", - подчеркнул он.

Старшим тренером "Спартака" является выступавший в НХЛ бронзовый призер Олимпийских игр Олег Кваша. "Его опыт очень помогает: Олег смотрит на большинство моментов через призму профессионального игрока, а он был потрясающим игроком. Ребятам очень интересно, когда он рассказывает какие-то вещи: как это происходит на том уровне, как хоккеисту нужно сыграть. У него на все есть примеры, учитывая, что ему довелось поиграть с Павлом Буре и против Яромира Ягра" - подчеркнул он.

"Думаю, это очень хорошо влияет на игроков, которые стараются выполнять то же самое, особенно нападающие. Например, я вижу в плане развития, что ребята прибавляют от игры к игре. Какие-то моменты, про которые Олег Владимирович говорит им на тренировке, они стараются выполнять. Здорово, когда это еще и получается, и они начинают верить тренеру еще больше", - добавил он.