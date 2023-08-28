Барков рассказал, что хотел бы видеть своих воспитанников в командах КХЛ

Специалист возглавляет молодежную команду "Спартака"

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер клуба Молодежной хоккейной лиги "Спартак" Александр Барков в будущем хотел бы видеть своих воспитанников как минимум в командах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом он рассказал ТАСС.

Специалист вошел в тренерский штаб команды в конце декабря 2022 года, летом он стал главным тренером.

"Как и любой тренер, хотел бы увидеть своих воспитанников через некоторое время как минимум в команде КХЛ, - сказал Барков. - Хотелось бы повлиять хотя бы чуть-чуть на карьеру ребят, с которыми пришлось поработать".

В качестве игрока Барков выступал в "Сибири" (1983-1988), "Спартаке" (1988-1993), а затем в Финляндии, в составе сборной России играл на чемпионатах мира 1992, 1997 и 1999 годов. В качестве главного тренера работал в "Металлурге" (2011), "О-эр-джи Пекин" (2018-2019), "Ладе" (2020-2021), был ассистентом главного тренера в финской "Таппаре" (2008-2010), "Металлурге" (2010-11), "Ак Барсе" (2012-2014), "Амуре" (2014-2015), в молодежных сборных Финляндии, Китая.

"Спартак" я считаю своей родной командой, - отметил он. - В моей карьере было всего три команды: "Сибирь", "Спартак" и "Таппара". Здесь люди, которых я люблю и уважаю, с ними приятно работать. Я с удовольствием сюда приехал, здесь все родное".