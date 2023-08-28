"С теплом и любовью". Съемки фильма о Черенкове проходят в Белоруссии

Роль бывшего футболиста московского "Спартака" исполнит Станислав Румянцев

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Съемки одного из самых долгожданных российских спортивных фильмов "Федя. Народный футболист" о Федоре Черенкове идут уже около месяца, производством картины занимается продюсерский центр "Сделано в Дело". Генеральным продюсером фильма является Сергей Шишкарев, председатель совета директоров группы компаний "Дело", авторами сценария стали известный футбольный комментатор и журналист Илья Казаков и Николай Акелькин, который также выступил режиссером картины.

Процесс начался на ВДНХ в Москве, но основной локацией для съемочной группы стала Белоруссия. В Минске в городской клинической больнице номер 10 снимался один из самых драматических и переломных моментов сюжета.

При входе на территорию больницы первое, что приходит в голову, - кино здесь и "не пахнет". Привычные будни с прогуливающимися пациентами, врачами в белых халатах, встречами с близкими на лавочках и пакетами фруктов. А может это и есть актеры? Костюмы вполне универсальны и подходят к любой эпохе - вот в такой майке мог расхаживать человек лет сорок назад, а треники с вытянутыми коленями и подавно вне времени и эпох.

Стоит только обойти здание - и вот он, киношный караван: домики на колесах, походная кухня и размеренная суета рабочей группы. Неподалеку глаз выхватывает карету скорой помощи образца восьмидесятых и "Жигули" - слишком уж новенькие, значит точно для фильма. Путь на съемочную площадку лежит через засыпанную бетонной крошкой дорожку. Привычной всем нам плитки во времена действия фильма еще не было.

Подготовка к съемке занимает у команды больше всего времени. Ради двух минут картины бригады трудятся часами, выстраивая кадр, работая над декорациями, реквизитом, гримом, костюмами. И даже если кажется, что делать тут нечего, приходи и снимай, это впечатление обманчиво. Вот, например, здесь, на территории больницы, группа детей во главе с "Федором Черенковым" и "Сергеем Родионовым" гоняет за забором мяч. Забор - декорация, специально выстроенная именно для этого кадра, детвора - приглашенная, а друзья Черенков и Родионов - это не актеры Станислав Румянцев и Владимир Гуськов, а их дублеры, профессиональные футболисты. И даже апельсины, валяющиеся на траве в авоське - реквизит. К слову, и Румянцев, и Гуськов здесь же, на площадке, и увидеть сразу двух Черенковых и Родионовых в одинаковых костюмах, с одинаковыми прическами - такое уже не забыть никогда.

"История Черенкова стала шоком"

Первым в этот съемочный день освободился Сергей Григорьевич Мигицко, сыгравший в картине роль врача Черенкова. Корреспонденту ТАСС удалось немного пообщаться с актером в его небольшом вагончике. "Не такой уж он и маленький. Когда мы снимали "Андерсен. Жизнь без любви", у нас был еще меньше, и мы умудрялись в нем и обедать, и общаться", - отметил Мигицко.

"Я люблю футбол, вот это главное, - ответил Мигицко на подмечание корреспондента ТАСС о том, что актер болеет за "Зенит". - Я своим клубом горжусь, но мы сейчас говорим об истории великого Черенкова, про нашу легенду. Я здесь вторым номером играю, я подыгрывающий. Нам главное - показать его историю, его трагическую судьбу. Она не единственная такая трагическая, но у Федора Федоровича была необычная линия жизни. Мне приятно участвовать в этом проекте. Я любитель футбола и к таланту Черенкова отношусь с большим теплом и любовью. Мы должны почаще вспоминать наших легенд, чтобы все понимали, к чему можно стремиться, чего можно достигать. Черенков не родился с ореолом над головой, он стал великим".

Чтобы пообщаться с главными героями - Станиславом Румянцевым и Владимиром Гуськовым, пришлось подождать окончания съемочного дня. Для Гуськова это оказалось первое интервью в карьере. Молодой человек признался, что старался избегать общения с журналистами, но раз речь о Черенкове, то можно сделать исключение.

"Дружба, которая была у этих людей, - это что-то фантастическое. Такое проверяется временем, ситуациями, поступками. Если у меня такая в жизни будет, я буду счастливым человеком, - рассказал после съемок Гуськов. - Вообще история Черенкова стала для меня шоком, я раньше не знал ее так близко. Это легенда, нужно, чтобы люди узнали о ней".

"Я мечтал о такой роли в большом спортивном кино, и даже не верил, что все это состоится, - продолжил Гуськов. - Так бывает, когда чего-то очень сильно хочется. Даже во время тренировок перед фильмом не верил, но все равно ходил на них, старался не пропускать. Только в первый съемочный день осознал, что это все-таки происходит".

Команду футболистов тренирует Бородюк

Футбол в жизни Владимира Гуськова занимает не последнюю роль, актер играл с детства, а сейчас является преданным болельщиком своей команды. С детства футбол присутствовал и в жизни Румянцева, более того - он в свое время мечтал о карьере футболиста. "Возвращался из школы, час спал, с честными глазами говорил, что уроки сделал, и бежал играть, - рассказал Румянцев. - А утром вставал на час раньше, делал уроки и шел в школу. Потом поступил в Московский кадетский корпус - мы с мамой любили фильм "Офицеры". В кадетском тоже был футбол, я играл в нападении, и мне даже рекомендовали идти в футбол, говорили, что есть футбольные мозги, что смогу играть в эти "шахматы", но мама решила, что здоровье дороже".

© Василий Рудь/ ООО "Продюсерский центр ИВАН"

Румянцев в судьбе Черенкова видит множество судеб талантливых людей, которых неминуемо ждут препятствия, болезнь, разочарования. "Есть такой актерский инструмент - корзина восприятия, и когда ты поднимаешь какую-то тему, ты берешь с собой эту корзинку, наполненную множеством историй, - сказал актер. - Я читал на поступлении "Мцыри" - "душой дитя, судьбой монах", и этой историей я рассказывал множество историй. Это и я, которого мама не отдала в футбол, и мой друг, и персонажи из книг и картин. Так и в истории с Черенковым".

"Бывает, что в своей жизни ты однажды слышишь фразу "хороший ты парень, но в космос полетят другие". И после этого ты должен найти в себе силы жить дальше и понять, что в этом твое предназначение, - рассказал Румянцев. - Есть такое выражение: "Талант - это дикое сомнение и тоска по совершенству". Спустя много лет после матча Черенков мог подойти к другому игроку и сказать, что тогда пас надо было, например, не направо отдать, а налево, и объяснял почему. Это рефлексия требовательного к себе человека, и как бы ни была сильна к таким людям народная любовь, они живут мыслью, что могли бы больше. Поэтому они сгорают. Так бывает, что в какой-то момент человек вдруг словно становится проводником чего-то свыше, и в этом пространстве он - чистый творец. Но потом этот контакт заканчивается, и это раздирает тебя изнутри, ведь ты уже знаешь это ощущение. Люди тебя узнают, люди тобой восхищаются, но ты уже не творишь".

Румянцев не стал полностью копировать образ Черенкова: "Понял, что надо говорить современным языком - у нас сегодня несколько другой способ говорения. Черенков говорил в высокой тональности, я пробовал это сделать, но понял, что это будет карикатурно, что его образ может стать блаженным. Но это совсем не так - он добрый, светлый, но не блаженный".

Теперь съемочная группа переезжает в Барановичи, там будут сниматься футбольные сцены. К футболу у создателей фильма отношение более чем бережное. Тренирует команду футболистов, играющих в фильме, легенда московского "Динамо" Александр Бородюк - олимпийский чемпион, заслуженный тренер СССР и России, входивший когда-то в команду Гуса Хиддинка. Будут в фильме и кадры с самим Румянцевым, забивающим гол, - на съемках в Гомеле ему удалось поразить "девятку". "Тренер нас натаскивал, говорил, что есть прогресс. Если я пять раз из десяти "елочку" перекинул на грудь партнеру - это уже успех, и Бородюк меня здорово подбадривает", - отметил Румянцев.

Планируется, что съемки завершатся в октябре. Сейчас остается только по-футбольному болеть за команду, взявшуюся за столь сложную задачу - создать искренний фильм про одного из самых незаурядных отечественных игроков - Федора Черенкова, Федю, народного футболиста.