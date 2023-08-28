28 августа, 06:51
КХЛ

Фетисов считает, что санкции IIHF в отношении Федотова и ЦСКА нужно игнорировать

14 августа IIHF встала на сторону клуба НХЛ "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Санкции, наложенные Международной федерацией хоккея (IIHF) на московский ЦСКА и вратаря команды Ивана Федотова, нужно игнорировать. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

"Где парень хочет играть, там ему и надо играть, - сказал Фетисов. - У нас ухудшатся отношения с международной организацией? Но у нас с ней и нет никаких отношений, не думаю, что это должно быть тормозом. Они могли много раз встать на позицию спортивного принципа, а не политического, тогда с ними можно было бы взаимодействовать".

"Я бы не смотрел в сторону международной организации. Мы должны свои интересы ставить во главу угла. Возможные новые санкции? Да какие санкции, они сейчас просто издеваются", - добавил он.

14 августа IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября будет дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. Поскольку ФХР остается членом IIHF, национальная федерация запретила Федотову играть за ЦСКА до 1 января 2024 года.

Армейский клуб через ФХР обжаловал решение.

В 2022 году IIHF отстранила российские и белорусские клубы от участия в своих турнирах в связи с событиями на Украине. 

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