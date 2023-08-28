Чесноков: теннисистки Касаткина и Самсонова могут показать хороший результат на US Open

US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российские теннисистки Дарья Касаткина и Людмила Самсонова могут пройти дальше своих соотечественниц и показать хороший результат на Открытом чемпионате США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Мне кажется, что нашим теннисисткам будет непросто на US Open. Хорошие результаты могут показать Самсонова и Касаткина, думаю, они пройдут дальше остальных россиянок. Самсонова, если будет играть так же, как в Монреале, вообще может быть претендентом на победу. Главными фаворитами, на мой взгляд, будут [Ига] Свёнтек (первая ракетка мира - прим. ТАСС), [Арина] Соболенко (вторая ракетка мира - прим. ТАСС) , [Елена] Рыбакина (четвертая ракетка мира - прим. ТАСС). Но Рыбакиной я отдал бы меньшее предпочтение, потому что она пока не в порядке", - сказал Чесноков.

US Open пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим победителем турнира является Свёнтек.