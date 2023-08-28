Рид Буше пропустит первый матч "Авангарда" в сезоне КХЛ из-за беременности жены

В первом матче сезона-2023/24 "Авангард" дома сыграет с "Сибирью" 2 сентября

ТАСС, 28 августа. Американский нападающий омского "Авангарда" Рид Буше пропустит первый матч команды в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом журналистам сообщил главный тренер "Авангарда" Михаил Кравец.

В первом матче сезона-2023/24 "Авангард" дома сыграет с "Сибирью" 2 сентября.

"Почему Рида Буше не было на тренировке и командном фотографировании? Дело в том, что в "Авангарде" приняты семейные отношения между людьми, у нас огромная семья, включая наших болельщиков, - сказал Кравец. - Об этом мы всегда говорим, это действие подтверждает, что мы не просто связаны разговорами, а действительно так и есть. В прошлом году у нас был Алексей Береглазов, ждал ребенка, мы отпустили его, в этом году то же самое произошло с Ридом Буше. Жена беременна, готова рожать, он хочет присутствовать на родах, естественно, для нас это важно, семья всегда на первом месте".

"Естественно, заранее договорились об этом. Он пропустит, к сожалению, первый матч, здесь даже важна не игра, а чтобы у него все получилось с ребенком, чтобы был счастлив, на хорошем настроении вернулся и продолжил сезон", - добавил Кравец.

В предыдущем сезоне Буше стал третьим снайпером регулярного чемпионата, в 64 матчах забросив 31 шайбу.