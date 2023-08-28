Ольховский считает, что теннисистка Прозорова может обыграть Возняцки на US Open

Соперницы встретятся в первом круге

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российская теннисистка Татьяна Прозорова имеет неплохие шансы на победу над бывшей первой ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки в матче первого круга Открытого чемпионата США (US Open). Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Прозорова пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию. Возняцки получила wild card от организаторов турнира.

"Татьяна молодец, что прошла квалификацию, для нее будет хорошим опытом выступление в основной сетке турнира Большого шлема, - сказал Ольховский. - Сейчас не понятно, в какой форме Возняцки, она сыграла не так много матчей после возвращения, но после долгого перерыва возвращаться всегда непросто. Для Возняцки Татьяна точно не будет подарком, все-таки она уже сыграла тут несколько матчей, выиграла их и почувствовала уверенность в своих силах, поэтому я думаю, что Прозорова имеет хорошие шансы на победу".

Прозоровой 19 лет, она занимает 227-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Россиянка впервые пробилась в основную сетку на турнирах Большого шлема.

Возняцки 33 года, на данный момент она занимает 623-е место в мировом рейтинге. Датчанка является победительницей 30 турниров WTA. В 2018 году она выиграла Открытый чемпионат Австралии. В 2020 году Возняцки объявила о завершении карьеры, однако в июне приняла решение ее возобновить.

Открытый чемпионат США пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши.