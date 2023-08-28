"Динамо" не отпустит Тюкавина в другой клуб в ближайшие два трансферных окна

В клубе нет предложений от иностранных команд по трансферу нападающего

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Московское "Динамо" не планирует отпускать нападающего Константина Тюкавина в ближайшие два трансферных окна, по нему нет предложений от иностранных футбольных клубов. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

Согласно регламенту Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) первый регистрационный период длится с 26 июня по 14 сентября. 6 августа агент Тюкавина Алексей Сафонов сообщил "Спорт-экспрессу", что "Динамо" сделало игроку предложение о новом контракте.

"Абсолютно точно мы с ним не расстанемся в это летнее трансферное окно, - сказал Гафин. - То, что касается переговоров о продлении контракта, мы ждем ответа от стороны футболиста. Костю Тюкавину мы не планируем отпускать ни в это трансферное окно, ни в следующее. Сейчас по нему нет предложений от иностранных клубов".

"Мы ни с кем из наших футболистов не хотим расставаться, но это футбол, иногда бывают ситуации, когда это приходится делать. Поэтому мы не исключаем, что в это трансферное окно кто-то из футболистов нас покинет, это нормально", - добавил Гафин.

Тюкавину 21 год, он является воспитанником "Динамо", за основную команду выступает с января 2021 года. В текущем сезоне футболист провел 8 матчей в разных турнирах, забив 3 мяча и отдав 2 результативные передачи. Нынешнее соглашение "Динамо" с Тюкавиным действует до 30 июня 2024 года.