Чемпионка России по настольному теннису Абраамян будет играть в итальянском "Куатро Мори"

Спортсменка будет представлять команду в чемпионате Италии и Лиге чемпионов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Россиянка Элизабет Абраамян в следующем сезоне будет выступать в Лиге чемпионов и клубном чемпионате Италии по настольному теннису за команду "Куатро Мори". Об этом она рассказала ТАСС.

"В следующем сезоне в России я буду играть за клуб УГМК, на других российских турнирах буду представлять Нижегородскую область. Также недавно я подписала контракт с итальянским клубом "Куатро Мори". Буду играть в чемпионате Италии и Лиге чемпионов", - сказала Абраамян.

Абраамян 20 лет, в 2021 году она стала двукратным чемпионом Европы среди спортсменов не старше 19 лет. В 2023 году она вошла в состав сборной России на Игры стран Боливарианского альянса для народов Америки, на которых завоевала одну золотую и две серебряные медали.