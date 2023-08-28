Тарпищев не считает, что в игре теннисистов Медведева и Рублева наступил спад

Андрей Рублев не выиграл ни одного матча в одиночном разряде на турнирах в Торонто и Цинциннати, Даниил Медведев в Торонто дошел до четвертьфинала, а в Цинциннати выбыл в третьем круге

МОСКВА, 28 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев могут хорошо выступить на Открытом чемпионате США (US Open), в их игре нет спада. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Рублев не выиграл ни одного матча в одиночном разряде на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Торонто и Цинциннати. Медведев в Торонто дошел до четвертьфинала, а в Цинциннати выбыл в третьем круге.

"Спада в их игре нет - это нормально перед US Open, ничего страшного. В принципе, может и хорошо, что так получилось, учитывая сложность предстоящего турнира, - сказал Тарпищев. - Я даже не знаю, как [Новак] Джокович с [Карлосом] Алькарасом (лидеры рейтинга ATP - прим. ТАСС) будут играть на US Open после таких изматывающих турниров. Первые круги для них опасными могут быть".

US Open - последний в сезоне турнир Большого шлема - пройдет с 28 августа по 10 сентября. Действующим победителем является первая ракетка мира Алькарас.