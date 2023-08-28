28 августа, 08:25
НХЛ

Йоонас Донской, пропустивший сезон из-за травмы головы, завершил карьеру в возрасте 30 лет

AP Photo/ Joe Puetz
Йоонас Донской
© AP Photo/ Joe Puetz

Последним клубом хоккеиста был "Сиэтл"

ТАСС, 28 августа. Финский хоккеист Йоонас Донской, пропустивший сезон-2022/23 из-за сотрясения мозга, принял решение завершить игровую карьеру в возрасте 30 лет. Об этом он сообщил на странице в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Осенью 2022 года Донской ударился головой о лед после столкновения с партнером на предматчевой тренировке и получил седьмое сотрясение мозга в карьере.

"После получения нескольких сотрясений мозга в течение карьеры я решил уйти из профессионального хоккея. Очень сложно отпустить то, на что ты положил всю свою жизнь, но это решение мне кажется правильным с точки зрения собственного будущего, собственного благополучия. Я безмерно благодарен за то, что мне удалось осуществить мечту - стать игроком Национальной хоккейной лиги (НХЛ - прим. ТАСС). Я думаю, что реализовал свой потенциал, это всегда было моей главной целью", - говорится в заявлении спортсмена.

Донской был выбран "Флоридой" под общим 99-м номером в четвертом раунде драфта НХЛ 2010 года. Последней командой финна стал "Сиэтл", до этого он также играл за "Колорадо" и "Сан-Хосе", с которым выходил в финал Кубка Стэнли 2016 года. 

Теги:
НХЛ
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