В "Динамо" сравнили оформление трансфера футболиста Чавеса с игрой "Сапер"

Мексиканский полузащитник подписал контракт с бело-голубыми до 2027 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Трансфер мексиканского полузащитника Луиса Чавеса в московский футбольный клуб "Динамо" был похож на игру "Сапер". Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин.

27 августа "Динамо" объявило о подписании контракта с Чавесом до 2027 года с возможностью продления на один сезон. Как сообщил в воскресенье журналистам генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров, футболисту пришлось выкупать контракт у бывшего клуба - мексиканской "Пачуки".

"Трансфер Чавеса проходил очень тяжело, - сказал Гафин. - Знаете, есть такая игра "Сапер", где нажимаешь на квадратик, а там мина, нажимаешь на следующий, а там опять, это было очень похоже на эту ситуацию. Мы сначала договорились с футбольным клубом "Пачука", потом договоренности, когда уже были близки к реализации, несколько раз менялись. Потом футболист выразил свою позицию, это стало ключевым фактором в реализации этого трансфера. Луис сказал, что он хочет перейти, он реализовал право по самовыкупу контракта".

"Почему "Пачука" не захотела входить в трансферные отношения с "Динамо"? Вам лучше связаться с президентом футбольного клуба "Пачука" и задать ему этот вопрос, - отметил Гафин. - Я думаю, что он вам ответит от первого лица наиболее точно. Мне сложно комментировать действия президента "Пачуки".

22 июля пресс-служба "Пачуки" сообщила, что клуб расторгнет контракт с Чавесом, чтобы у игрока была возможность перейти в "Динамо". В заявлении клуба отмечалось, что санкции, наложенные на экономическую систему России, не позволяют совершать какие-либо операции с клубами из этого региона. В "Пачуке" заявили, что для клуба было приоритетом осуществить мечту Чавеса играть в Европе.

Гарантийные документы

Гафин отметил, что с точки зрения документов "Динамо" обеспечило безопасность транзакции. "Но здесь ключевой момент - это порядочность футболиста и его стороны, - отметил член совета директоров бело-голубых. - Все было выполнено так, как мы договорились, ни одна сторона ни на сантиметр не отошла от договоренностей".

Пивоваров в разговоре с ТАСС рассказал о сложностях транзакции. "Конечно, были подписаны гарантийные документы, там была сложная система соглашений, платеж тоже был довольно сложным, в несколько итераций, - сказал Пивоваров. - Но тем не менее мы рады, что все случилось, то есть игрок для этого приложил довольно большие усилия. У нас шло параллельно с ЦСКА (по похожей схеме армейцы осуществили трансфер чилийского футболиста Виктора Давилы - прим. ТАСС), но у нас были свои особенности, немного сложнее, на мой взгляд, у нас было, потому что у Луиса не было валютного счета. Поскольку он является гражданином Мексики, у нас это заняло чуть больше времени".

Агент Чавеса Клаудио Курти рассказал, как узнал о заинтересованности "Динамо" к игроку. "В первую очередь с нами связалось "Динамо", потом мы связались с Луисом, сразу заручились его согласием, больше всего времени заняли административные и технические вопросы, но в конечном итоге мы уже здесь, - сказал Курти ТАСС. - Все разрешилось, и мы очень счастливы. Почему "Пачука" не захотела вести напрямую переговоры с "Динамо"? Это их личное решение было, не знаю, почему именно так. Сейчас все замечательно и прекрасно".

Чавесу 27 лет, с июля 2019 года он выступал за мексиканскую "Пачуку". В составе команды игрок провел 143 матча, в которых отметился 14 забитыми мячами и 12 голевыми передачами. В сезоне-2022/23 футболист вместе с клубом стал чемпионом Мексики. По ходу карьеры полузащитник также выступал за мексиканскую "Тихуану". За сборную Мексики Чавес провел 24 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. В 2023 году сборная Мексики вместе с Чавесом выиграла Кубок КОНКАКАФ.