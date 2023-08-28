РФС рассмотрит скандирования болельщиков "Спартака" на матче с "Ахматом"

Заседание пройдет 31 августа

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит скандирования болельщиками московского "Спартака" нецензурных выражений на матче шестого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского "Ахмата". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

26 августа "Спартак" дома сыграл вничью с "Ахматом" со счетом 0:0.

"По премьер-лиге одна тема - мы рассмотрим скандирования болельщиками "Спартака" нецензурных выражений на матче с "Ахматом". Заседание пройдет в четверг", - сказал Григорьянц.

"Спартак" занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков в 6 матчах. В следующем туре красно-белые на выезде сыграют с "Краснодаром" 2 сентября.