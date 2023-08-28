Что известно о ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова

Серебряный призер Олимпийских игр и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Федотов в мае прошлого года заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия". Однако в начале июля того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по причине уклонения от армии, после чего был отправлен в одну из воинских частей для прохождения службы.

В начале июля после демобилизации хоккеиста ЦСКА объявил о заключении двухлетнего контракта с Федотовым. При этом еще в середине июня "Филадельфия" объявила о переносе срока действия контракта с вратарем с сезона-2022/23 на сезон-2023/24.