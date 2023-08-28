Что известно о ситуации с контрактом вратаря Ивана Федотова

Что случилось
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Серебряный призер Олимпийских игр и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА Федотов в мае прошлого года заключил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия". Однако в начале июля того же года он был задержан в Санкт-Петербурге по причине уклонения от армии, после чего был отправлен в одну из воинских частей для прохождения службы.
В начале июля после демобилизации хоккеиста ЦСКА объявил о заключении двухлетнего контракта с Федотовым. При этом еще в середине июня "Филадельфия" объявила о переносе срока действия контракта с вратарем с сезона-2022/23 на сезон-2023/24.
Позиции IIHF и ФХР
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Континентальная хоккейная лига одобрила контракт Федотова с ЦСКА, в то время как НХЛ настаивала на действии соглашения голкипера с "Филадельфией". Международная федерация хоккея (IIHF) после месячного разбирательства признала действительным контракт Федотова с "Филадельфией" и приняла решение дисквалифицировать вратаря до конца 2023 года, запретив ему выступать как в национальном чемпионате, так и в международных соревнованиях. ЦСКА на год лишен возможности осуществлять трансферы иностранных игроков.
Федерация хоккея России (ФХР) зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА с уточнением, что игрок сможет сыграть за команду только с 1 января.
Позиции ЦСКА и КХЛ
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ЦСКА подал апелляцию на решение IIHF, которую должен рассмотреть дисциплинарный комитет организации. Если апелляция будет отклонена, то армейский клуб планирует обратиться в Спортивный арбитражный суд.
Армейцы решительно настроены задействовать Федотова в стартующем 1 сентября чемпионате Фонбет-КХЛ. Если это произойдет, то IIHF намерена открыть дисциплинарное дело против клуба. В таком случае согласно трансферному регламенту IIHF ФХР подвергнется штрафу в размере от 5 тыс. до 150 тыс. швейцарских франков, ЦСКА будет запрещено осуществлять международные трансферы на срок от трех месяцев до двух лет, Федотов не сможет выступать на международных турнирах на срок от одного года до трех лет.
Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов заявил, что на данный момент Федотов не может играть в чемпионате, но лига делает все возможное, чтобы помочь игроку в этом вопросе.
Возможные последствия
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Невыполнение ЦСКА санкций IIHF может привести к тому, что НХЛ перестанет всячески уважать контракты игроков КХЛ, особенно молодых, и постарается сделать так, чтобы те при действующих соглашениях с клубами КХЛ отправлялись в Северную Америку. Демарш ЦСКА серьезно осложнит отношения ФХР с IIHF — российская организация не теряет надежды как можно скорее вернуться на международные соревнования. Не исключено, что может быть поднят вопрос об исключении ФХР из IIHF, что негативно скажется на развитии отечественного хоккея.
Рустам Шарафутдинов