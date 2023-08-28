В "Зените" рассказали, что не планируют подписывать контракт с баскетболистом Шведом

Последним на сегодняшний день клубом спортсмена был ЦСКА

ТАСС, 28 августа. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" укомплектовал состав и не планирует заключать контракт с российским защитником Алексеем Шведом. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный директор клуба Александр Церковный.

"Есть ли у нашего клуба интерес к Алексею Шведу? Могу сказать, что на данный момент задняя линия у нас полностью укомплектована. Мы не ведем ни с кем переговоров и никого подписывать не планируем", - сказал Церковный.

Шведу 34 года, с 2021 года по конец прошлого сезона он выступал за ЦСКА, а также играл за клуб с 2005 по 2012 год. Кроме того, защитник играл в Национальной баскетбольной ассоциации за клубы "Миннесота", "Филадельфия", "Хьюстон" и "Нью-Йорк Никс", с 2015 по 2021 год представлял подмосковные "Химки". Вместе с ЦСКА Швед четыре раза становился чемпионом России, побеждал в Евролиге. В составе сборной России выигрывал бронзовые медали Олимпийских игр (2012) и чемпионата Европы (2011).