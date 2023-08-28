Морозов заявил, что Федотов на данный момент не сможет сыграть в первых матчах КХЛ

Федерация хоккея России ранее запретила вратарю выступать за клуб до 1 января 2024 года

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Вратарь московского ЦСКА Иван Федотов не сможет участвовать в первых матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

"Да, Федотов подписал контракт, лига его зарегистрировала, - сказал Морозов. - Международная федерация одобрила заявку с пометкой о дисквалификации. Сказать что-то дальше мы не можем - такая ситуация. Юристы клуба работают, первая игра ЦСКА 1 сентября. Мы все хотим помочь парню, который хочет играть в хоккей".

"Я с ним говорил, узнавал его желание, хочет он продолжить свою карьеру здесь. Пытаемся все помочь парню. 1 сентября мы увидимся перед игрой, и мы все расскажем, - продолжил глава КХЛ. - Мы прорабатываем все санкции, все знаем, на данный момент однозначного ответа нет. На данный момент он играть не может".

Первый матч в новом сезоне КХЛ действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА проведет дома 1 сентября против казанского "Ак Барса".

14 августа Международная хоккейная федерация (IIHF) встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября будет дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. Поскольку ФХР остается членом IIHF, национальная федерация запретила Федотову играть за ЦСКА до 1 января 2024 года. Армейский клуб через ФХР обжаловал решение.