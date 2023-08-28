Роналдиньо обвинили в мошенничестве и запретили выезд из Бразилии

Чемпиона мира по футболу 2002 года обвиняют в махинациях с криптовалютами и организации финансовой пирамиды

ТАСС, 28 августа. Обладателю "Золотого мяча" 2005 года футболисту Роналдиньо запретили покидать Бразилию в связи с неявкой на судебные заседания по делу о мошенничестве. Об этом сообщило издание G1 Globo.

По информации источника, Роналдиньо обвиняют в махинациях с криптовалютами и организации финансовой пирамиды. Футболист должен был дать показания перед парламентской комиссией, но дважды пропустил заседания по делу о компании 18K Ronaldinho.

Бывший футболист сообщил, что не явился для дачи показаний, так как его рейс в Бразилиа отменили из-за плохой погоды. Сообщается, что сотрудники федеральной полиции, исполнявшие постановление об изъятии паспорта, не застали Роналдиньо дома, теперь он должен сам сдать документ.

Роналдиньо 43 года, он объявил о завершении карьеры в 2018 году. В составе сборной Бразилии он стал чемпионом мира 2002 года, обладателем Кубка Америки 1999 года, а также выиграл Кубок конфедераций в 2005-м. С "Барселоной" он стал победителем Лиги чемпионов, по два раза выиграл чемпионат Испании суперкубок страны. В составе "Милана" он стал чемпионом Италии.