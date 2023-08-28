Футболист Карраскаль опроверг информацию о переговорах со "Спартаком"

В воскресенье Хорхе Карраскаль перешел из ЦСКА в "Динамо"

ТАСС, 28 августа. Полузащитник московского футбольного клуба "Динамо" Хорхе Карраскаль, перешедший в клуб из столичного ЦСКА, заявил, что не мог перейти в московский "Спартак". Комментарий игрока привел "Спорт-Экспресс".

В воскресенье "Динамо" объявило о подписании контракта с Карраскалем. Игрока представили вместе с еще одним новичком клуба мексиканцем Луисом Чавесом.

"Я, конечно, с уважением отношусь ко всем командам. Но именно такого, чтобы перейти в "Спартак", я не слышал. Никогда этого не было. Очень рад, что нахожусь в "Динамо". О другом не хочется думать. Сосредоточен на работе в "Динамо", - сказал Карраскаль.

Карраскалю 25 лет, он выступал за ЦСКА с сезона-2021/22. В составе армейцев полузащитник стал обладателем Фонбет - Кубка России сезона-2022/23. Всего за команду он провел 47 матчей, отметился 7 забитыми мячами и 7 результативными передачами. На счету футболиста 1 гол и 2 передачи в 6 матчах за сборную Колумбии.