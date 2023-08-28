Гимнастка Гузенкова рассказала, что на фестивале спорта царит очень задорная атмосфера

Спортсменка отметила болельщиков на соревнованиях

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль университетского спорта проходит в невероятной и задорной атмосфере. Такое мнение журналистам высказала гимнастка Анастасия Гузенкова.

"Когда я сюда приехала, то сразу почувствовала атмосферу соревнований, - сказала Гузенкова. - Она как в деревне [спортсменов], так и в зале очень невероятная, спортивная и задорная. Я сюда приехала с девочками, с которыми хорошо общаюсь как на ковре, так и вне зала. Варианта не ехать у меня не было".

"Я в Екатеринбурге в первый раз, для меня здесь все новое. Зал очень уютный и комфортный, да и болельщики очень хорошие. Сейчас для меня будет важно пройти этот старт, потом 9 сентября у нас будет концерт с Григорием Лепсом, а дальше будет видно", - заключила гимнастка.

Турнир по художественной гимнастике в рамках фестиваля спорта стартовал 28 августа и продлится три дня.