КХЛ в следующем году обсудит с Минспортом увеличение лимита на легионеров

Планируется увеличить число иностранных игроков в заявках команд до пяти

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) прорабатывает вопрос об увеличении количества легионеров в заявках команд до пяти, вопрос будет обсуждаться с Министерством спорта РФ в 2024 году. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

"В следующем году сядем с Минспортом, будем обсуждать вопрос по лимиту на легионеров, - сказал Морозов. - Как мы считаем, идеальное число - пять иностранцев".

В декабре 2022 года Министерство спорта РФ утвердило обновленный лимит на легионеров. Клубам разрешается регистрировать максимум трех иностранцев в заявку на сезон. На игроков из Белоруссии и Казахстана ограничение не распространяется.