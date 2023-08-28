Морозов рассказал о возможностях проведения матчей между командами КХЛ и НХЛ

Глава КХЛ отметил, что на данный момент "разговоры отложены"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Проведение матчей между командами Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в настоящее время не обсуждается. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

"Мы сами делали предложения до пандемии. Клубы интересовались, на совете директоров обсуждалось. Прорабатывали этот вопрос с НХЛ, мы хотели, чтобы их клубы играли с российскими. У НХЛ чуть другие планы: поздно начинается чемпионат, они понимают, что у нас игроки готовы. Сейчас разговоры отложены", - сказал Морозов.

Клубы из КХЛ трижды встречались с командами НХЛ: в 2008 году магнитогорский "Металлург" уступил "Нью-Йорк Рейнджерс" в швейцарском Берне (3:4), в 2010-м СКА обыграл "Каролину" в Санкт-Петербурге (5:3), а рижское "Динамо" потерпело поражение от "Финикса" (ныне - "Аризона"; 1:3).

"[В вопросах взаимодействия лиг] за прошедший год ничего не изменилось. Такой же сухой разговор по переписке. В будущем нам надо прорабатывать этот момент", - добавил он.

В начале июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил ТАСС, что меморандум о взаимопонимании, подписанный между лигой и КХЛ в 2010 году, прекратил свою работу.