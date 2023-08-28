Морозов рассказал о возможном расширении КХЛ

В новом сезоне в лиге будет выступать тольяттинская "Лада"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Фонбет - Континентальная хоккейная лига (КХЛ) остается на связи с красноярским хоккейным клубом "Сокол" по вопросу вступления команды в лигу. Об этом журналистам рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Перед сезоном-2022/23 в КХЛ была принята тольяттинская "Лада". Команда будет выступать в Восточной конференции.

"Ни одной заявки по новым клубам нет. Как только кто-нибудь пожелает вступить, рассмотрим. На связи с Красноярском тем же", - сказал Морозов.

В апреле "Спорт-Экспресс" сообщал, что "Сокол" подавал заявку на вступление в лигу. Позднее Морозов заявил, что красноярский клуб сможет войти в КХЛ не ранее сезона-2024/25.

"Сокол" был сформирован в 1973 году, во Всероссийской хоккейной лиге (до сентября 2022 года - Высшая хоккейная лига) он выступает с 2011 года. Президентом клуба является бывший игрок Национальной хоккейной лиги двукратный чемпион мира Александр Семин.