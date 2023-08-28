Призовой фонд Кубка доброй воли по гребле составит около 10 млн рублей

Соревнования пройдут с 29 августа по 2 сентября на Гребном канале в Крылатском

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Призовой фонд международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ "Кубок доброй воли" составит чуть более 10 млн рублей. Об этом журналистам сообщил президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов.

Соревнования пройдут с 29 августа по 2 сентября на Гребном канале в Крылатском.

"Кубок доброй воли проводится второй год, - сказал Архипов. - Специально, после начала СВО. Российские спортсмены не допущены на международные старты, но это временно, надеюсь, скоро все вернется в прежнее русло. Основа - это олимпийские виды гребли. А мы планируем выступать в Париже на Олимпийских играх, мы готовимся, Кубок доброй воли - это замена чемпионату мира, чтобы у спортсменов был опыт".

"Призовой фонд - чуть более 10 млн рублей, это дополнительная мотивация для спортсменов", - добавил Архипов.