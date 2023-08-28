Морозов заявил, что КХЛ ожидает решения РУСАДА по игрокам "Толпара"

В апреле в допинг-пробах семи хоккеистов уфимского клуба был найден мельдоний

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) ожидает решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ситуации с возможным нарушением антидопинговых правил в уфимском клубе Молодежной хоккейной лиги "Толпар". Об этом журналистам заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

25 августа в пресс-службе РУСАДА сообщили ТАСС о проверке в отношении персонала хоккейного клуба "Толпар" по делу об антидопинговых нарушениях семи игроков клуба.

"Мы ждем решения РУСАДА, только оно может его принять, - сказал Морозов. - Все остальные игроки команды сдавали, и ни у кого допинга не нашли. Решение так быстро принять нельзя".

7 апреля пресс-служба КХЛ сообщила, что в допинг-пробах семи хоккеистов "Толпара" был найден мельдоний, который входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года. 25 августа телеграм-канал Baza сообщил, что семь игроков "Толпара" обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг. В пресс-службе "Салавата Юлаева", в систему которого входит "Толпар", сообщили ТАСС, что обвинения являются частью стратегии защиты представителей некоторых игроков.