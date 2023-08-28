Место проведения Матча звезд КХЛ объявят в ближайшие недели

В прошлом году мероприятие прошло в Челябинске

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Место проведения Недели звезд хоккея, в рамках которой пройдет Матч звезд Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), объявят в ближайшие две недели. Об этом журналистам сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

В мае Морозов сообщил, что Неделя звезд хоккея пройдет перед Кубком Первого канала.

"В ближайшие две недели объявим о столице Недели звезд хоккея", - сказал Морозов.

Неделя звезд хоккея 2022 года прошла с 3 по 11 декабря в Челябинске. В октябре Александр Крылов, бывший в то время председателем совета директоров омского "Авангарда", заявлял, что местом проведения следующей недели звезд может стать Омск. В декабре Морозов сообщил, что лига не получала заявок на проведение мероприятия.