Комитет по этике РФС рассмотрит высказывания тренера Слуцкого в адрес журналиста

Дата заседания пока не определена

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит высказывание бывшего главного тренера сборной России и ЦСКА Леонида Слуцкого в адрес журналиста "РБ Спорт" Виталия Бородина. Об этом ТАСС сообщили в службе коммуникаций РФС.

"Комитет по этике РФС рассмотрит слова Леонида Слуцкого в адрес журналиста "РБ Спорт" Виталия Бородина. Дата заседания пока не определена", - сказал собеседник агентства.

12 августа московский "Локомотив" на своем поле сыграл вничью с самарскими "Крыльями Советов" со счетом 1:1 в матче четвертого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Нападающий железнодорожников Артем Дзюба пропустил игру из-за повреждения. После матча Бородин спросил у нападающего, не обидно ли ему было слышать от тренера Игоря Шалимова, что он не забьет больше двух мячей с игры в осенней части чемпионата России. Нападающий грубо ответил представителю СМИ. Этот эпизод рассматривал Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС), который дисквалифицировал Дзюбу на два матча условно, а также назначил штраф в размере 50 тыс. рублей. До заседания КДК РФС Слуцкий грубо прокомментировал эту ситуацию в программе "Коммент.Шоу".

Комитет по этике является юрисдикционным органом РФС, его деятельность направлена на сохранение деловой репутации Международной федерации футбола, Союза европейских футбольных ассоциаций, РФС, лиг и иных субъектов футбола, осуществляющим применение дисциплинарных санкций за нарушение этических норм, установленных регламентов РФС по этике. Согласно регламенту комитета по этике, он правомочен проводить заседание по делу на предмет нарушения настоящего регламента только в случае поступления письменного обращения от президента РФС, исполнительного комитета или бюро исполнительного комитета организации, президентов РПЛ, Футбольной национальной лиги и Ассоциации мини-футбола России, а также генерального секретаря РФС.

Слуцкому 52 года, он является членом комитета сборных команд РФС. Последним клубом, в котором работал Слуцкий, является казанский "Рубин", который специалист покинул в 2022 году. Слуцкий ранее был главным тренером нидерландского "Витесса", английского "Халл Сити", сборной России, ЦСКА, самарских "Крыльев Советов", "Москвы", "Уралана", полтавского "Динамо" и волгоградской "Олимпии". Вместе с ЦСКА Слуцкий три раза становился чемпионом России, по два раза обладателем кубка и суперкубка страны.