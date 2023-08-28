RFEF пожаловалась УЕФА на действия правительства страны после скандала с Рубиалесом

Недовольство испанских политиков вызвало решение Луиса Рубиалеса остаться на посту президента футбольной федерации страны, несмотря на скандал вокруг его поведения во время церемонии награждения после финала женского чемпионата мира

ТАСС, 28 августа. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) обратилась в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с жалобой на вмешательство во внутренние дела организации со стороны испанского правительства. Об этом сообщает радиостанция Onda Cero.

По информации источника, соответствующую жалобу направил генеральный секретарь RFEF Андреу Кампс, попросив принять меры по противодействию влиянию со стороны испанских чиновников.

В соответствии с уставом УЕФА национальные ассоциации не должны подвергаться воздействию третьих лиц при управлении делами организаций. Таким образом, если УЕФА обнаружит вмешательство со стороны испанского правительства, клубы и сборные страны могут быть отстранены от европейских международных соревнований.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) временно отстранила Луиса Рубиалеса от должности президента (RFEF) после скандала с поцелуем футболистки сборной Испании Хенифер Эрмосо на церемонии награждения после победы на чемпионате мира. Действия Рубиалеса вызвали критику со стороны СМИ и активистов, а министр культуры и спорта Испании Микель Исета потребовал от главы RFEF официальных извинений. Рубиалес принес свои извинения и признал, что был не прав и поцеловал футболистку на эмоциях без злого умысла, но отказался уходить в отставку. Его решение продолжить работу во главе RFEF вызвало недовольство среди испанских политиков, в том числе у вице-премьера и министра труда страны Йоланды Диас.