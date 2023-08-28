Боксер Бетербиев в будущем может сменить весовую категорию

Сначала спортсмен планирует завоевать все титулы в полутяжелом весе

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации в полутяжелом весе Артур Бетербиев в будущем может сменить весовую категорию. Об этом спортсмен рассказал ТАСС.

"Хочу завоевать все титулы в полутяжелом весе, а после этого попробовать себя в другой весовой категории", - сказал Бетербиев.

Бетербиев следующий бой проведет против Каллума Смита в феврале 2024 года. На счету 38-летнего Бетербиева 19 побед (все нокаутом) и ни одного поражения.