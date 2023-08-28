Тихонов считает, что футболист Захарян не имеет права плохо играть в "Реал Сосьедад"

Российский полузащитник перешел в испанский клуб 19 августа

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Российский полузащитник испанского футбольного клуба "Реал Сосьедад" Арсен Захарян не имеет права плохо играть в новом клубе из-за давления требовательных болельщиков. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России и московского "Спартака" Андрей Тихонов.

Захарян перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" 19 августа. Полузащитник дебютировал за клуб 25 августа в третьем туре чемпионата Испании против "Лас Пальмаса". Футболист вышел на 75-й минуте и не отличился результативными действиями.

"Реал Сосьедад" очень хорошая команда, время только покажет, достаточно ли высокий уровень у Арсена. Он хороший качественный футболист, но посмотрим, как это будет выглядеть, сейчас рано говорить, все будет зависеть от него. Это другой чемпионат, другие люди. Тебя покупают за определенные деньги, ты должен там показывать свой высокий уровень, потому что не будет, как в "Динамо", что одна игра плохая, другая хорошая", - сказал Тихонов.

"Знаете, какие там требовательные болельщики? Там если плохо играешь, особо на улицу не выйдешь. Если появишься где-то в баре или ресторане, будет обструкция среди болельщиков, напихают столько, что мало не покажется, так что все будет зависеть от него, - добавил Тихонов. - Плохо играть он там не имеет права".

Тихонов считает, что Захарян сможет быстрее адаптироваться в клубе, если выучит испанский язык. "У него будут сложности из-за того, что он русский. Даже если считать, что он армянин, все равно его будут воспринимать как приезжего из России. Если он быстро выучит испанский, то ему будет гораздо проще - когда знаешь язык, даешь интервью на испанском, люди видят, что человек хочет в футбол играть" - заключил собеседник агентства.

Захаряну 20 лет. Он является воспитанником "Динамо", выступал за основную команду с сезона-2020/21. В сезоне-2021/22 он стал обладателем бронзовой медали Мир - Российской премьер-лиги и был признан лучшим молодым футболистом российского чемпионата в сезоне-2021/22. Также полузащитник вызывался в сборную России.